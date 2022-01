Bus, 170 corse non garantite. “Futuro incerto”

La capienza dei bus è all’80% e su ogni mezzo è riportata sul fronte l’indicazione del numero di posti disponibili. I livelli di capienza sono monitorati in tempo reale da Start Romagna e sono verificabili online sul sito di Start Romagna nella sezione “Orari e Servizi – Capienza autobus in tempo reale”. Un ‘OK’ (verde) trasmette immediatamente la disponibilità di posti nel rispetto della capienza. Il messaggio ‘KO’ (rosso) invece trasmette l’impossibilità di salire a bordo per la raggiunta capienza.

La sanificazione dei mezzi è quotidiana. Un bollino colorato, diverso ogni giorno, segnala l’avvenuto intervento.

Comportamenti a bordo dei bus

Dal 25 dicembre scorso è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Da lunedì 10 gennaio per gli over 12 anni è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato, ottenibile con il completamento del ciclo vaccinale o con la guarigione. Fino a lunedì l’obbligo è riferito al possesso del Green Pass base.

È consigliato l’acquisto di titoli di viaggio on line o con app. La vendita da parte del conducente resta sospesa. Le emettitrici di bordo ove presenti sono invece utilizzabili, così come il sistema di pagamento con carte bancarie o virtualizzate, smartphone o smartwatch.

A bordo dei bus si consiglia di occupare in maniera ordinata tutti gli spazi e volgere lo sguardo verso la direzione di marcia, evitando per quanto possibile dialoghi fra persone.