Il Comune ha istituito i bandi per l’alienazione di due immobili

Il Comune di Cesenatico ha istituito i bandi per l’alienazione di due immobili di proprietà comunale: il primo riguarda un appartamento – già destinato ad alloggio di edilizia residenziale pubblica – in viale Torino 3/C. Il valore a base d’asta è di 174.000,00 euro; il secondo riguarda un appartamento – già destinato ad alloggio di edilizia residenziale pubblica – in via xxv Luglio 64/A. Il valore a base d’asta è 170.000,00 euro.

L’asta, per ogni singolo bando, si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata, per ogni singolo bando, all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta e sarà tenuta ad unico esperimento risultando l’aggiudicazione definitiva ad unico incanto. L’aggiudicazione, per ogni singolo bando, avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.