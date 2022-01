Bolkestein, la Regione porta le sue istanze al Governo

Una decisione – viene spiegato dalla Regione – che riguarda complessivamente 1.067 imprese balneari attive sul territorio, di cui 959 in Romagna: 427 in provincia di Rimini, 355 in quella di Ravenna e 177 in quella di Forlì-Cesena cui vanno aggiunte altre 97 nel Ferrarese. Realtà per lo più a conduzione familiare – il 44,5% del panorama italiano – e che offrono lavoro, in Emilia-Romagna, a circa 45.000-50.000 a persone, a cui va sommato tutto l’indotto.