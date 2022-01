La Rai taglia il Tg3 Emilia Romagna di mezzanotte

Ieri è stato l’ultimo giorno in cui è andato in onda il Tg regionale Rai Emilia-Romagna a mezzanotte. Malgrado il canone (non più eludibile poiché inserito nella bollette dell’elettricità) e gli introiti pubblicitari, l’azienda ha deciso – in Emilia Romagna così come nelle altre regioni – di tagliare questa edizione per ragioni economiche.

Secondo il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini “un impoverimento dell’informazione regionale da parte del servizio pubblico, che pur si è dimostrata fondamentale soprattutto in questi lunghi mesi di pandemia, così come lo è più in generale l’informazione locale per raccontare una realtà sempre più complessa e in continuo cambiamento”.