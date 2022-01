Alloggi ERP di via Pian del Carpine: in arrivo 1.355.000,00 euro

Ancora buone notizie per il Comune di Cesenatico che si conferma una delle realtà più premiate del territorio dai finanziamenti del PNRR: è arrivata infatti la delibera regionale che assegna 1.355.000,00 euro per un importante intervento sui 12 alloggi ERP di via Pian del Carpine a Ponente.

Il lavoro dell’Amministrazione insieme ad Acer con cui la collaborazione fruttuosa va avanti ormai da anni, – va ricordato la costruzione in corso di 18 nuovi alloggi ERP nell’area dell’Ex Colonia Prealpi – è stato premiato e con questo importante e corposo finanziamento si interverrà con la riqualificazione degli spazi comuni, efficientamento energetico e con l’aumento delle unità immobiliari tramite lo sdoppiamento di alcuni alloggi attualmente sfitti. Si conferma dunque il grande impegno sia per la creazione di nuovo patrimonio di edilizia residenziale sia per il miglioramento delle condizioni dell’esistente. Il finanziamento, inserito all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è garantito totalmente dal programma regionale “Sicuro, Verde e Sociale”. Per tutta la Provincia di Forlì-Cesena sono in arrivo circa 5 milioni di euro e Cesenatico dunque è riuscita a ottenere un’importante quota dell’intero importo.