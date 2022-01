Bollettino Covid: a Cesenatico 137 nuovi positivi

Si registrano 16 decessi: 2 a Parma; uno a Reggio Emilia, 5 in provincia di Bologna; 6 in provincia di Ferrara; uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 84 anni di Cesena), uno in provincia di Rimini (una donna di 78 anni).

La situazione dei contagi nelle province della Romagna vede 62.059 a Ravenna (+1.200), 32.563 a Forlì (+849), 38.969 a Cesena (+1.205) e 73.247 a Rimini (+1.677).

Diminuiscono i contagi nella provincia di Forlì Cesena, dove si registrano 2.054 nuovi casi, nel Cesenate sono 1.205, così distribuiti: Cesena 500, Cesenatico 137, Bagno di Romagna 45, Borghi 20, Gambettola 65, Gatteo 58, Longiano 43, Mercato Saraceno 23, Montiano 14, Roncofreddo 19, San Mauro Pascoli 77, Sarsina 13, Savignano 85, Sogliano 19, Verghereto 9.

I guariti nella provincia di Forlì-Cesena sono 422.