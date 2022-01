Oggi entra in vigore la nuova stretta anti-Covid: ecco cosa cambia

Entra in vigore la nuova stretta anti-Covid. Da oggi per entrare in bar, ristoranti, alberghi, palestre, piscine e sui mezzi di trasporto, sia al chiuso che all’aperto, servirà il green pass “rafforzato”, quello che si ottiene cioè con la vaccinazione (anche per i 15 giorni successivi alla prima dose) o con la guarigione dall’infezione da Coronavirus e che ha una durata di sei mesi.

Stop, dunque, a chi ha solo la certificazione legata al tampone. Praticamente, un mini-lockdown per gli italiani non vaccinati – quasi 4,8 milioni quelli sopra 12 anni – che esclude soltanto i servizi essenziali (come alimentari e farmacie).