Ciclismo, Fausto Coppi a caccia di nuove leve

«A livello di settore giovanile i nostri obiettivi sono quelli di far crescere sia sportivamente che umanamente dei ragazzi che devono divertirsi, venire a pedalare con impegno e con il sorriso e far anche il loro dovere sui banchi di scuola. Dopo questo arrivano i risultati che sono parte integrante del nostro lavoro e rappresentano quello a cui ogni ragazzo aspira. Arrivavamo da un 2020 in cui si era corso poco per via dell’emergenza sanitaria e il primo obiettivo era quello di riprendersi una sorta di normalità. Nel 2021 abbiamo preso parte a 30 gare e con gli esordienti di secondo anno ci siamo classificati al quarto posto su 138 società in tutta Italia. Abbiamo avuto tra le nostre fila 16 ragazzi e nel 2022 ne abbiamo iscritti 15: nel 2021 i nostri atleti della categoria esordienti si sono classificati tra i primi dieci posti in ben 83 occasione e questa costanza di rendimento credo sia da sottolineare e da premiare».