Rick duFer porta Seneca nel traffico di Cesenatico

La campanella suonerà alle 21 di giovedì 13 gennaio. Poi dott. Riccardo dal Ferro in arte Rick DuFer entrerà in “aula” per la sua lezione. Titolo del corso: “Seneca nel traffico”. Dopo aver ospitato la fisica quantistica con successo, il Teatro Comunale di Cesenatico porta sul palco uno spettacolo che capovolge la prospettiva della filosofia.

È interessante immaginare come i grandi filosofi del passato, da Socrate a Marco Aurelio, da Platone ad Epitteto, avrebbero vissuto ai nostri giorni.

Partendo dagli scritti di questi grandi uomini, che hanno cercato la serenità in mezzo al trambusto, lo spettacolo “Seneca nel Traffico” cerca di scovare alcuni indizi utili a vivere con tranquillità nell’epoca dei social network.

«Facile sopravvivere da stoici in epoca romana – si legge nella presentazione dello spettacolo – non c’era mica Facebook, non c’erano nemmeno gli ingorghi di Milano, il Black Friday, i gratta-e-vinci, i terrapiattisti (anzi, quelli c’erano anche allora).