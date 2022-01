“Alla fine tutti prenderemo il Covid”

In Emilia Romagna un cittadino su venti oggi è positivo al Covid. Ma il picco deve ancora arrivare (è atteso per fine gennaio) e secondo Anthony Fauci, il superesperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il Covid, nessuno verrà risparmiato.

“Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti – spiega Fauci all’Ansa -. I vaccinati e coloro che hanno fatto la terza dose, prima o poi, saranno esposti alla variante e molti di loro saranno infettati ma, molto probabilmente, non finiranno in ospedale e non moriranno”. Secondo Fauci, invece, saranno i non vaccinati a pagare un prezzo maggiore.