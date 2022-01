Bollettino Covid: a Cesenatico 154 nuovi positivi e un decesso

Si registrano 20 decessi: 3 in provincia di Piacenza, 4 in provincia di Parma, 1 in provincia di Reggio Emilia, 3 in provincia di Modena, 2 in provincia di Ferrara, 3 in provincia di Ravenna (un uomo di 60 anni e due donne di 76 e 86 anni), 3 in provincia di Rimini (due uomini di 65 e 66 anni, una donna di 79 anni) e 1 in provincia di Forlì-Cesena, un uomo di 54 anni di Cesenatico.

La situazione dei contagi nelle province della Romagna vede Rimini (1.770), Ravenna (1.463), Cesena (1.202), Forlì (988).

Aumentani i contagi nella provincia di Forlì Cesena, dove si registrano 2.190 nuovi casi, nel Cesenate sono 1.202, così distribuiti: Cesena 453, Cesenatico 154, Bagno di Romagna 33, Borghi 15, Gambettola 53, Gatteo 83, Longiano 40, Mercato Saraceno 25, Montiano 11, Roncofreddo 19, San Mauro Pascoli 68, Sarsina 12, Savignano 106, Sogliano 12, Verghereto 3.

I guariti nella provincia di Forlì-Cesena sono 738.