Il Comune di Cesenatico investe sulla comunicazione per le persone sorde

Grazie al lavoro della Cooperativa Sociale Service&Works verrà attivato il servizio di interpretariato digitale chiamato “TELLIS” che permetterà alle persone non udenti di poter comunicare con gli impiegati degli uffici grazie un interprete LIS collegato da remoto sia per appuntamenti in presenza che per telefonate e questo rappresenta un’assoluta novità.

“Cesenatico vuole continuare a essere un Comune inclusivo e vuole farlo attraverso molteplici azioni, alcune all’avanguardia come queste. L’interfaccia e il rapporto con gli uffici comunali è importante e siamo felici di far partire questo di servizio che può aiutare le persone non udenti a usufruire di servizi della Pubblica Amministrazione”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Inclusività sociale e integrazione sono direttrici che vanno portate avanti nel concreto giorno dopo giorno: abbiamo scelto di far partire questo prezioso servizio da tre uffici che fanno della relazione con il pubblico un aspetto fondamentale di servizio e in questo modo possono andare incontro alle esigenze dei cittadini non udenti”, conclude il vice-sindaco Lorena Fantozzi