Mancano lavoratori per la prossima stagione: in arrivo il Decreto Flussi

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Gli operatori del turismo della Riviera romagnola che nell’anno 2021 hanno lamentato la disponibilità di manodopera da occupare nelle attività alberghiere, stabilimenti balneari e pubblici esercizi, sono in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi 2021 che nel testo approvato il 21 dicembre 2021 prevede la quota massima di ingresso in Italia, di 69.700 lavoratori non comunitari.