Chiuso per 4 settimane il sottopasso di viale Trento

Si profilano quattro settimane di disagi per gli automobilisti del centro di Cesenatico.

Da lunedì 17 gennaio fino a sabato 12 febbraio sarà infatti chiuso al traffico lo svincolo in uscita e in entrata della Statale 16 di viale Trento, sia in direzione Rimini (km 181,850) che in direzione Ravenna (km 181,900).