I sindaci al Prefetto: “Vietare cortei no-vax fino al 31 marzo”

Gli amministratori di Forlì, Cesena e Cesenatico hanno chiesto al prefetto, nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza, di continuare a vietare lo svolgimento di manifestazioni (sia in forma statica che dinamica) nelle aree individuate come sensibili (di fatto i centri storici) fino al 31 marzo, data in cui terminerà – salvo ulteriori proroghe – l’emergenza.