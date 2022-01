Senza patente, né assicurazione: la Polizia Locale multa un 68enne

La Polizia Locale di Cesenatico ha multato un cittadino di 68 anni residente in zona, originario della Puglia, alla guida di una Mercedes senza patente (mai conseguita), senza copertura assicurativa, e senza avere effettuato il passaggio di proprietà del mezzo.

Lunedì 10 gennaio, durante un servizio mirato con apparecchiatura “Targa System”, il sistema ha rilevato il transito di un veicolo Mercedes E180 CDI che procedeva in viale Roma con direzione mare, senza assicurazione.

Gli agenti hanno proceduto ad inseguire il veicolo per contestargli la violazione. Scesi dall’auto di servizio, il conducente in un primo momento ha dichiarato che il veicolo non era assicurato in quanto era stato fermo per diverso tempo e che non trovava la patente personale in quanto probabilmente l’aveva dimenticata a casa.

Immediatamente, però, è risultato invece che non l’aveva mai conseguita, come pure omesso il passaggio di proprietà. Per lui dunque sono scattati subito i verbali per guida senza patente con relativo verbale di fermo amministrativo per la durata di 3 mesi, e per circolazione con veicolo privo di assicurazione con relativo verbale di sequestro amministrativo; in aggiunta anche il verbale di omessa richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà per un cumulo di sanzioni che assommano ad oltre 6mila euro.

Al trasgressore nel frattempo è stata data la possibilità di recarsi a piedi presso una vicina compagnia assicurativa per l’attivazione dell’assicurazione del veicolo, ma l’operazione non è stata possibile in quanto mancava il passaggio di proprietà. L’intervento di un carro-attrezzi per prelevare il veicolo ha concluso l’iter di questo singolare accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada.