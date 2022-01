Tamponi nelle farmacie, business da 80mila euro al mese

Da un mesetto a questa parte, i cittadini delle nove province dell’Emilia Romagna spendono, ogni giorno, in media un milione di euro per sottoporsi ad un tampone anti-Covid in farmacia.

A 15 euro a tampone, del resto, quello degli screening rapidi antigenici per i farmacisti rappresenta un business davvero importante.

A Cesenatico, in una farmacia di cui non facciamo il nome, si effettuano in media circa 200 tamponi nasali al giorno per sei giorni alla settimana. In soldoni, fanno 3000 euro al giorno e dunque poco meno di 85mila euro al mese.