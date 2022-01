Dal 1 febbraio senza Green Pass si perde il Reddito di cittadinanza

E’ una morsa che continua a stringersi quella nei confronti dei No vax. Non solo verso i lavoratori, ma adesso anche nei confronti dei disoccupati che percepiscono il Reddito di cittadinanza. Dal 1 febbraio, infatti, anche i centri per l’impiego saranno territorio off limit per chi non è vaccinato o quantomeno tamponato. Lo stabilisce l’ultima legge di bilancio che nella revisione del Reddito di cittadinanza ha messo l’obbligo di frequentazione dei centri per l’impiego con l’immediata sospensione del sussidio in caso contrario.