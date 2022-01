In Romagna i contagi più alti del paese, ma evitiamo la zona arancione

Non servono le statistiche. Basta guardarsi attorno per capire che in Romagna la pandemia sta colpendo duro: negozi chiusi, locali pubblici in difficoltà per mancanza di personale, scuole mezze vuote e, per ognuno di noi, mai così tanti amici e conoscenti nell’agenda dei contagiati. Insomma, l’epicentro della quarta ondata è qui.

Lo certificano, da ieri, anche le rilevazioni della Fondazione Gimbe, secondo cui l’Emilia Romagna è la prima regione in Italia per numero di casi e la vicina Rimini la peggiore provincia del paese. Nonostante questo, da lunedì prossimo non passeremo in zona arancione.