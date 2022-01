Sottopasso di viale Trento chiuso, Gozzoli: “Proveremo a limitare i disagi”

Per prevedere una viabilità alternativa, con lo scopo di favorire l’ingresso a Cesenatico, sarà dunque istituito un temporaneo senso unico di marcia nel sottopasso ferroviario che collega via Settembrini a via Saffi (c.d. sottopasso di viale Torino) ad esclusione di pedoni e velocipedi e, in accordo con la ditta che eseguirà i lavori, si è deciso – compatibilmente con le fasi e le modalità di lavoro – che la circolazione in corrispondenza del sottopasso di viale Trento venga riaperta durante le ore serali e durante i giorni festivi in cui gli operai non sono al lavoro.