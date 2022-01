Cesena, un Suv danneggia la statua di piazza del Popolo

L’opera – già in passato bersaglio di vandalismi – è stata centrata in pieno da un’Audi che ha danneggiato la statua e le aiuole circostanti. E’ intervenuta la volante del Commisssariato per i rilievi di legge: l’automobilista non ha riportato lesioni e le indagini sono aperte per capire se si trovasse alla guida sotto l’effetto di sostanze o alcol.

“Sul posto – ha scritto il sindaco Lattuca – sono intervenute le forze dell’ordine e già sono state visionate le immagini della videosorveglianza. Al responsabile verranno addebitati tutti i costi che il Comune sosterrà per il ripristino. Guidate con prudenza!”.