Emilia Romagna prima regione a effettuare l’auto-tampone

Come fare.

Dopo l’acquisto di un test rapido nasale in farmacia, il paziente si autotesterà in casa. Se il risultato sarà negativo, non bisognerà far nulla; se positivo, invece, bisognerà caricare il risultato sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Secondo le indicazioni della Regione, è previsto che venga caricata una foto con l’esito del test. Da quel momento in poi inizia l’isolamento.

Per chi ha ricevuto il booster, ossia le tre dosi, il tampone per vedere se si è guariti si potrà effettuare dopo 7 giorni dall’inizio della positività: a quel punto, se il test risulterà negativo, bisognerà soltanto caricarlo online per certificare di essere guariti. Se invece il tampone darà esito positivo, l’isolamento si prolungherà per un’altra settimana.