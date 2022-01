Autobus cancellati, tanti disagi anche a Cesenatico

Il problema endemico degli assembramenti sugli autobus locali, almeno in questi giorni, lo ha risolto il Covid, mandando in quarantena quasi il 30% degli studenti. Ma i disagi non si fermano per il trasporto pubblico con Start Romagna che ieri, sul suo territorio di competenza, ha cancellato almeno 554 corse di 55 linee.

Rimini è stata la provincia che ne ha risentito maggiormente, ma anche nel cesenate sono state annullate ben 77 corse di 8 linee.

Disagi, in particolare, per la linea 94 che collega Cesena con Cesenatico. Le ragioni – ribadisce l’azienda – sono quelle che, in questi giorni di pandemia, stanno mettendo in difficoltà tutto il mondo del lavoro, ovvero “registriamo tra il personale una importante diffusione di contagi e quarantene”.