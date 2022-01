Bollettino Covid: a Cesenatico 96 nuovi casi e un decesso

Si registrano 22 decessi: 1 in provincia di Piacenza; 4 in provincia di Parma; 2 in provincia di Modena; 9 in provincia di Bologna; 2 a Ferrara, 1 a Ravenna (una donna di 56 anni), 1 a Forlì-Cesena (1 uomo di 71 anni di Cesenatico) e 1 a Rimini (un uomo di 82 anni). Nessun decesso in provincia di Reggio Emilia.

La situazione dei contagi nelle province della Romagna vede 73.781 a Ravenna (+966), 38.398 a Forlì (+647), 46.837 a Cesena (+991) e 85.109 a Rimini (+1.447).