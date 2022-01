Mezza Cesenatico in quarantena, ma il peggio deve ancora venire

All’ospedale Bufalini, ieri, è stata presa una decisione eccezionale: sono stati ritirati ed annullati i periodi di ferie che il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari avevano programmato in questo periodo. Il provvedimento, in vigore da oggi fino al 23 gennaio (salvo ulteriori proroghe), è stato reso necessario per il dilagare dei focolai pandemici tra il personale sanitario. In molti reparti le defezioni sfiorano il 25% e dunque, in questa fase, non ci si possono permettere altre assenze.

Il peggio, però, deve ancora venire. Nel nostro territorio il picco è atteso per la seconda metà di gennaio e dunque è molto probabile che i disagi diventino ancora più marcati. Anche perché, nell’ultimo fine settimana, grazie ad un inedito sole d’inizio anno, Cesenatico è stata letteralmente presa d’assedio da migliaia di persone. E anche se questa è sempre una bella notizia, il prezzo da pagare – anche stavolta – sarà un prevedibile nuovo rimbalzo dei contagi.