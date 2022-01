Nuovo appuntamento al Circolo Arci Borella

Si tratta del più importante premio europeo nel campo della medicina nucleare ed uno dei più prestigiosi a livello mondiale e per il Prof. Paganelli si tratta del secondo Premio Curie in carriera – evento più unico che raro – dopo quello ricevuto nel 1998 sulla tecnica del linfonodo sentinella da lui messa a punto nei tumori mammari, quando lavorava nell’equipe del prof. Umberto Veronesi allo IEO di Milano. Il premio conferma la bontà delle ricerche e degli studi che svolgono all’IRSt, unici in Italia e tra i pochi al mondo che effettuano questo tipo di terapia che ancora non è entrata nella comune pratica clinica ma che, proprio grazie a questi studi, potranno presto esser trasferiti a beneficio dell’intero Servizio Sanitario Nazionale”. Il ruolo di IRST nello studio dei tumori alla prostata è sempre più riconosciuto anche a livello mondiale. Lo testimoniano le recentissime pubblicazioni su due tra le più prestigiose riviste scientifiche in ambito medico e oncologico – The Lancet e Lancet Oncology – di un editoriale e di una lettera a commento, nelle quali i professionisti dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST IRCCS illustrano i promettenti risultati di nuove opzioni terapeutiche nel carcinoma prostatico.