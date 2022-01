Open-day vaccinale per la fascia 5-19 anni: un grande successo

C’era grande attesa ieri per l’esito del primo Open-Day vaccinale dedicato in tutta l’Emilia Romagna alla fascia 5-19 anni.

Si temeva una risposta blanda e, invece, alla fine il risultato ha superato le più rosee aspettative. Nella sede dell’ambulatorio di Igiene pubblica in piazza Anna Magnani a Cesena erano state preparate 250 dosi per i piccoli dai 5 agli 11 anni e 300 per gli over 11.