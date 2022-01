Pronostici Ottavi di Champions League 2022: Juve, Inter, Bayern, PSG, Atletico Madrid e Manchester United

PSG – Real Madrid

Questa è una delle sfide più interessanti ad altissimo livello tecnico – tattico, in campo scenderanno una serie di mostri sacri del calcio fra calciatori e allenatori, Ancelotti – Messi è sempre stata una sfida interessante e il simbolo 1 è quotato a 1,90, l’1 primo tempo è quotato a 2,4 da Betfair.

Villarreal – Juventus

Una sfida ad altissimo tasso di improbabilità, le nuove regole dei gol dal valore sempre uguale in trasferta favoriscono quell’underone di Max Allegri e la sua mossa segreta: la vittoria a corto muso. Ma il Villarreal è una squadra solida, campione in carica dell’Europa League e vincitrice della Supercoppa Europea, per questo e tanti altri motivi questa è la partita più complicata da pronosticare. Tuttavia, l’under 2,5 è quotato a 1,68 e Gol (Entrambe le Squadre Segnano) è quotato a 1,75, questi sono i due simboli più probabili.

Inter – Liverpool

Nonostante i Reds siano entrati nella storia della Champions League qualificandosi con 18 punti, la vittoria del Liverpool è quotata a 2, indice di una gara non troppo scontata ma soprattutto ben quotata. Il Biscione di Inzaghi vanta campioni esperti in campo internazionale come Dzeko, Perisic e Vidal, per questo il match potrebbe mantenersi in bilico per più tempo del dovuto. Il pareggio primo tempo è quotato a 2,20.