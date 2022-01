Rubicone, droga e arresti ad opera dell’anti degrado

Con 120 servizi serali e notturni mirati al controllo del territorio, gli agenti hanno posto in arresto 10 persone, per reati di spaccio e furto, denunciato a piede libero per spaccio 8 persone, 6 per furto e ricettazione, 5 per reati contro la persona, 4 per reati contro pubblici ufficiali, 21 per vandalismi e danneggiamenti. Sono state inoltre segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale 19 persone e sequestrati circa 950 grammi di eroina, 152 di cocaina, 325 di hashish e 105 chilogrammi di marijuana.