Bus, il caos dei due bus uguali ma diversi

“Ad un certo punto – prosegue nel racconto -, fermi e a porte chiuse, comincia a sentire “Ma questo è il 146 che va a Capannaguzzo o quell’altro?”, “Ah bho…” e l’autista conferma che quell’autobus passa da Capannaguzzo e quindi non ferma a Bagnarola. A quel punto molti chiedono di uscire ma l’autista non apre le porte e parte senza far scendere chi voleva uscire dicendo poi successivamente, dopo loro insistenza, che lui non si può fermare. Mia figlia – aggiunge – è costretta a scendere a Macerone, subito prima di Bagnarola, per non finire a Capannaguzzo e noi costretti ad andarla a prendere in macchina”.