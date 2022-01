Un cesenaticense su quattro è stato contagiato dal Covid-19

Un cesenaticense su quattro – dall’inizio della pandemia ad oggi – è stato contagiato dal Covid-19.

Il dato complessivo dei casi, infatti, ha raggiunto quota 6199 con 4340 guariti e 49 decessi.

Attualmente sul nostro territorio comunale – nel saldo tra malati e guariti – abbiamo 1810 persone positive, un numero mai registrato nelle precedenti tre ondate.

Di questi, 1801 sono in isolamento domiciliare e 9 ricoverati in ospedale (ma non in terapia intensiva).