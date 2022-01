Affittare casa a Cesenatico tutto l’anno? Dai 500 agli 800 euro al mese

Trovare casa in affitto per tutto l’anno a Cesenatico non è un esercizio facile. Il problema è sempre la stagione estiva, il periodo nel quale affittare anche un loculo da quattro metri per sei rende somme davvero interessanti. E così, il ritornello è sempre lo stesso: “l’appartamento te lo affitto da ottobre a marzo, ma ad aprile me lo devi lasciare”.

In ogni caso – per evitare i disturbi di un frenetico “turn over” – c’è anche chi propende per l’affitto annuale. Già, ma a quali prezzi? Stando alle rilevazioni dell’osservatorio Tecnocasa, a Cesenatico le zone centrali oscillano tra i 500 e gli 800 euro d’affitto al mese.