Covid, Cgil al ministro: “Scuola semi-paralizzata”

“I dati dell’Emilia Romagna riferiti al 16 gennaio 2022 descrivono un alto numero di contagi tra gli studenti, oltre 13mila, quasi 400 tra il personale scolastico (in gran parte che non si riesce a sostituire) che si trasformano in oltre un migliaio di classi in DaD o DiD. E in questo quadro di enormi incertezze, ansia e stress, sono i Dirigenti Scolastici a decidere se mettere o non mettere gli studenti in DaD, sostituendosi nei fatti al servizio sanitario. Questa è la verità. La scuola è una comunità educante, iscritta tra i soggetti di rango costituzionale: non va raggirata, va rispettata e supportata”.