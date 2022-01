Ieri altri 127 contagiati: Cesenatico verso i 2000 “casi attivi”

I dati restano critici anche a livello regionale. Ieri altri 20mila nuovi casi diagnosticati nelle province dell’Emilia-Romagna, un aumento in linea con quello degli ultimi giorni. Sul fronte ospedaliero, però, la situazione resta sotto controllo: solo tre ricoverati in più in terapia intensiva per un totale di 152 e 53 in più negli altri reparti, dove in tutto ci sono 2.465 pazienti.

Purtroppo si contano però anche 33 morti, dai 68 ai 100 anni. Su scala regionale, i casi attivi salgono complessivamente a 348.440 (+7.502), il 99,2% in isolamento domiciliare.