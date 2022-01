“In regione il 40% dei ricoverati per Covid non è vaccinato”

A preoccupare anche la pressione esercitata sui pronto soccorso. “Ancora gestibili” invece le assenze del personale sanitario a seguito dei contagi diffusi anche tra gli operatori ospedalieri.

Mentre a livello nazionale si discute della necessità di scorporare i ricoveri dei positivi asintomatici arrivati in ospedale per altre patologie da quelli effettivamente per Covid-19, l’indagine Fadoi evidenzia che “anche la gestione del primo gruppo di pazienti crea non poche difficoltà nella gestione di tutti gli altri pazienti ricoverati”.