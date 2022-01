Riapre la campagna tesseramento della Asd Dance Dream

In una stagione particolare, inevitabilmente segnata dalla pandemia, la Asd Dance Dream di Cesenatico prosegue la sua attività. Questo fine settimana ripartono gli appuntamenti della accademia del Tip Tap con lo stage di Silvia Ferraris, una delle docenti più qualificate di questa affascinante disciplina.

La scuola, come tutte le realtà che ospitano ragazzi e bambini, in questo periodo ha qualche defezione ma tutti gli allievi in quarantena potranno comunque seguire le lezioni on line da casa.

A questo proposito, la scuola ricorda che restano aperte le iscrizioni per tutti i corsi di danza: “Considerando la particolarità del periodo – spiega la presidentessa dell’Asd Monica Battistini – abbiamo deciso di accettare iscrizioni anche per il mese di febbraio. Il Covid, infatti, lo scorso mese di settembre, ha disincentivato diversi ragazzi ad iscriversi. Oggi la situazione resta complicata ma, nonostante le restrizioni e le rigide cautele imposte dalla legge, abbiamo capito che fare attività fisica in sicurezza si può. Per questo, per venire incontro ai tanti indecisi ed incentivare bambini e adolescenti a partecipare ai nostri corsi di danza e musical, abbiamo deciso di rilanciare la nostra campagna tesseramento proponendo un nuovo ciclo di prove gratuite”.