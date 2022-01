Damiano Zoffoli presidente dell’associazione Zaccagnini

“Nel 1975 l’elezione di Zaccagnini a segretario nazionale della Dc rappresentò una ventata di novità per il partito dei democratici cristiani – spiega Zoffoli -. Da subito “l’onesto Zac”, come veniva chiamato, spinse per aprire la Dc ai giovani e alla società italiana. Tra i presenti a quel congresso, a tifare per Zaccagnini nel gruppo giovanile, c’era anche un giovanissimo David Sassoli, il presidente dell’Europarlamento morto prematuramente nei giorni scorsi. Per lui, come per me, la figura di Benigno Zaccagnini è stata il modello di intendere l’impegno politico. Un’attività basata sulla continua ricerca di dialogo, dato che la democrazia è un sistema che parte dal presupposto che nessuno abbia la verità in tasca. La vita democratica vive nel confronto, ripeteva sempre Zaccagnini, per questo bisogna approcciarsi ai problemi del paese con un atteggiamento di modestia e umiltà. Tenendo sempre come faro la centralità della persona umana”.