Un bando per la manutenzione tecnica delle Porte Vinciane

Un bando per la gestione triennale (2022-2024) delle Porte Vinciane. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per lunedì 14 febbraio, entro le 13. L’importo annuo a base d’asta è stabilito in 40mila euro a cui va aggiunta l’Iva, mentre gli oneri di sicurezza e i costi della manodopera sono quantificati pari a zero. Il servizio era precedentemente gestito da Hera Luce che ha manifestato l’intenzione di passare la mano.

La richiesta del bando riguarda l’affidamento del servizio di movimentazione e controllo, sorveglianza delle strutture, apparecchiature e impianti che servono ad azionare e conservare agibilità delle “porte vinciane” poste all’inizio del porto canale.

Oltre alle porte vinciane, nel bando ci finisce anche la presa a mare di viale Trento per il ricambio d’acqua nella Vena Mazzarini, che in passato ha dato più di un grattacapo per il suo utilizzo.