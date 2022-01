Appello di Confesercenti: “Aiutiamo i piccoli negozi della città”

Tra Covid, crisi del commercio, concorrenza dei centri commerciali e la cultura – sempre più diffusa – dello shopping online, non sono momenti facili per la rete dei negozi di Cesenatico.

I saldi avrebbero dovuto ridare slancio ai consumi, ma la pandemia ci ha messo nuovamente lo zampino ed oggi quasi tutti i commercianti registrano, rispetto agli scorsi anni, un calo significativo dei fatturati. Per questo Confesercenti, attraverso Barbara Pesaresi direttrice dell’associazione a Cesenatico e Gatteo a Mare, lancia un appello: “Dobbiamo incentivare i saldi nei negozi e nelle nostre botteghe, perché sono attività fondamentali per far vivere i nostri paesi. I nostri commercianti stanno facendo grandi sforzi e noi invitiamo a fare acquisti in questi negozi, a maggior ragione in questo periodo di saldi”.