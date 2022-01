Chiamate di telemarketing: approvato lo stop sui cellulari

Finalmente una bella notizia per i consumatori. A breve le telefonate indesiderate delle agenzie di telemarketing sui cellulari potranno essere bloccate semplicemente iscrivendosi ad un data base.

Il governo, infatti, su proposta del premier Mario Draghi e del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha approvato il nuovo regolamento sull’attività di telemarketing, che mette fine alle comunicazioni commerciali per chi non le vuole ricevere.

Nel nuovo impianto normativo, la novità più attesa riguarda l’estensione del Registro pubblico delle opposizioni (cioè l’elenco a cui iscriversi per non essere più disturbati) a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, comprendendo anche quelle non riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici.

Il provvedimento diventerà operativo con decreto del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In seguito il ministero dello Sviluppo economico avvierà una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini per far conoscere le procedure di attivazione dello strumento.

Il possibile «no» sarà esteso anche alle comunicazioni pubblicitarie via posta cartacea.