“Volontariato? Un argomento per giovani”

“Abbiamo deciso di rivolgerci agli studenti delle scuole superiori in particolare – racconta Franco – con due incontri al Liceo Enzo Ferrari nelle giornate del 19 e del 21 gennaio. L’Aula magna dell’Istituto era quasi piena. Il tutto si è tenuto durante le ore di alternanza scuola-lavoro. L’idea diffusa è che i giovani, ancora di più quelli compresi nella fascia d’età che abbiamo preso in considerazione, siano egoisti e noncuranti del prossimo. Che si accontentino di un’uscita con gli amici e che non ritengano importante mettersi a servizio di chi ha bisogno. Ma, in realtà, è un grande errore di valutazione. Hanno voglia di sperimentare e nutrono un forte senso di solidarietà. Sappiamo come il volontariato possa regalare soddisfazioni reali su tutti i piani. E poi non c’è nulla di meglio che un rinnovare le proprie idee attraverso scambi, scoperte, confronti. Si sa: la sfera del volontariato viene immaginata come un’attività esclusivamente per adulti che non ha nulla da offrire ad un adolescente. E invece diventa essenziale la sinergia tra novità ed dimestichezza acquisita negli anni. Nessun contesto esclude l’altro. Anzi, unirli insieme è la maniera migliore per giungere al risultato.”