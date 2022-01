Il gioco che diventa malattia: una serata dedicata alle ludopatie

Il principale rischio del gioco d’azzardo è però la dipendenza. Non riuscire più a smettere di giocare con la perdita incontrollata delle proprie risorse economiche alle quali spesso si aggiungono quelle sottratte ai familiari. Con il gioco che diventa l’unico scopo della giornata. Una malattia compulsiva che può portare persino a scelte estreme. In Italia questo problema interessa 1,3 milioni di persone di cui solo il dieci per cento, circa 12mila individui, è in cura.