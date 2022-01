Per la prima volta curva dei contagi in discesa: Cesenatico torna a respirare

Perché il dato è così significativo? Perché siamo solo a fine gennaio e dunque, di questo passo, la spinta della quarta ondata potrebbe esaurirsi in pochi mesi, consegnandoci una primavera all’insegna della normalità. Inutile dire che per il turismo – partito nelle ultime stagioni sempre in ritardo – sarebbe una notizia davvero rincuorante.