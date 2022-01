Bollettino Covid: a Cesenatico 116 nuovi casi e un decesso

Si contano però ancora 38 morti: fra loro, nell’area cesenate, c’è anche un anziano di 87 anni residente a Cesenatico.

Visto il ritmo lento delle guarigioni, i casi attivi in regione anno raggiunto quota 383.976: si tratta di oltre l’8,5% dell’intera popolazione, praticamente quasi un residente in regione su 11 è attualmente positivo al Covid. Il 99,3% dei casi attivi, però, è in isolamento domiciliare perché asintomatico o perché comunque non necessità di particolari cure.