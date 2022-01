Bollettino Covid: a Cesenatico 91 nuovi casi e un decesso

Aumentano i contagi nella provincia di Forlì Cesena, dove si registrano 2.149 nuovi casi, nel Cesenate sono 1.030, così distribuiti: Cesena 466, Cesenatico 91, Bagno di Romagna 20, Borghi 17, Gambettola 26, Gatteo 41, Longiano 27, Mercato Saraceno 41, Montiano 10, Roncofreddo 16, San Mauro Pascoli 59, Sarsina 14, Savignano 116, Sogliano 15, Verghereto 1.

I guariti nella provincia di Forlì-Cesena sono 2.501.

Il punto del direttore sanitario di Ausl Romagna. Dal 17 al 23 gennaio si sono registrate 37.181 positività (41.5%) su un totale di 89.505 tamponi (molecolari e antigenici). Dopo quattro settimane di aumento si registra per la seconda settimana una stabilità dei nuovi casi in termini assoluti (più 138). In totale sono ricoverati 506 pazienti, di cui 33 in terapia intensiva.

“I dati – commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna – ci riportano un quadro epidemiologico sostanzialmente stabile sul fronte dei nuovi contagi, con una incidenza per classi di età che è in costante aumento solo nella fascia 0-11. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali romagnoli, il tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid è in lieve rialzo rispetto alla settimana scorsa. Bisogna aspettare le settimane a venire per vedere come evolverà la situazione, confidando in una diminuzione dei nuovi casi cui seguirà solo in un secondo momento anche un calo dei ricoveri. La prospettiva pare favorevole, ma non è ancora tempo di rilassarsi”.