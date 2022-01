Furto da 5mila euro in una gioielleria di Cesenatico: arrestata

La tecnica, banale ma collaudata, era sempre la stessa. Con l’aiuto di tre complici – che fingevano di essere clienti e, con varie richieste, distraevano il titolare dell’esercizio – lei rubava con destrezza tutto ciò che poteva portando a termine colpi che, in alcuni casi, le avevano fruttato parecchio.

Come lo scorso 31 agosto a Cesenatico dove, in una gioielleria, era riuscita in pochi istanti a rubare gioielli e monili per un valore di circa cinquemila euro.

Una ladra seriale molto abile che, in poco meno di due mesi, aveva consumato in varie parti d’Italia almeno tredici furti accertati (ma è probabile che, considerando le denunce non presentate, il numero di colpi sia molto più alto).