“No abuso, solo scomposta reazione”: archiviata l’indagine su Bonaccini

“Una reazione scomposta, ma non un reato”. Così il gip di Ferrara Danilo Russo ha archiviato l’indagine a carico del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, accusato di abuso d’ufficio e tentata concussione dopo un esposto presentato dal sindaco di Jolanda di Savoia, nel Ferrarese, Paolo Pezzolato.

Una “sentenza” ampiamente attesa, ma comunque un bel sospiro di sollievo per Bonaccini che, poche ore dopo il pronunciamento, ha detto: “Avrò tanti difetti, ma sulla mia onestà e correttezza non transigo, così come sul fatto che da presidente ho sempre agito e scelto per l’interesse generale, mai discriminando cittadini, organizzazioni o enti sulla base di appartenenze politiche o altro. Bene o male non spetta certo a me dirlo, ma su onestà e correttezza lezioni non ne prendo”.