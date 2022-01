Arte e Fisica sono “uguali”. Ecco le prove

Questa mattina, giovedì, hanno caricato letteralmente le proprie opere per portarle in treno a Padova. A quel punto saranno allestite per il concorso. Si tratta di sei opere d’arte, due video e un quadro.

L’idea di fondo che fa da collante per le opere e l’iniziativa è quella secondo cui la creatività non appartiene solo all’artista ma anche allo scienziato. La progettualità e la capacità di indagare e interrogarsi è importante in tutti i campi.