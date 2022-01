Vaccini, domenica secondo open day per la fascia 5-19 anni

“L’open day del 16 gennaio ha dato buoni risultati – afferma l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini – visto che siamo riusciti a somministrare 6.700 dosi a bambini e ragazzi in età scolare. Lo sforzo da parte delle Aziende sanitarie per la gestione di questa macchina organizzativa è notevole, visto che anche in provincia ci saranno molti centri aperti. Saremo ripagati del sacrificio se in tanti coglieranno questa occasione”.

L’equipe vaccinale sarà affiancata da pediatri e altri esperti pronti a rispondere a ogni domanda.