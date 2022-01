Fondazione Cetacea lancia l’sos

“Quindi, ancora una volta, si prospetta un problema di “dove mettere” la Fondazione. Facciamo alcune ovvie considerazioni. Fondazione Cetacea non opera per lucro o per interesse speculativo per curare animali in via di estinzione che dovrebbero stare a cuore agli amministratori come a noi. Negli anni abbiamo dato lustro alla città di Riccione dandole visibilità in un ambito non scontato, quello che ha a cuore l’ambiente e cioè la stragrande maggioranza dei cittadini e dei turisti. Fondazione Cetacea, pur avendo vinto il bando per la concessione dell’ex delfinario di Rimini, come abbiamo sempre affermato, non vuole abbandonare Riccione”.

“Già quando era stato decretato per la prima volta il nostro allontanamento dalla struttura l’Amministrazione aveva ricevuto, pare, più di tremila mail di protesta. Ma nemmeno questo pare sia servito.

A questo punto ci corre l’obbligo di affermare che non possiamo e, soprattutto, NON VOGLIAMO, mettere a repentaglio la cura delle tartarughe marine, l’educazione ambientale, le nostre attività storiche in favore dell’ambiente qui a Riccione e quindi affermiamo di essere disponibili ad aprire una collaborazione con i privati che dovessero aggiudicarsi l’area vista la nostra impossibilità a lasciarla.

In caso di mancata aggiudicazione però, anche in ragione dei prevedibili ritocchi al ribasso alle richieste da parte dell’Amministrazione, proporremo alla cittadinanza riccionese di esprimersi sul nostro progetto che, pur riducendo di meno del 10% l’area in vendita, consentirebbe alla città di mantenere il suo ospedale delle Tartarughe”.